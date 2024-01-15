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Пьяные студенты устроили поножовщину в Петропавловске

Пьяные студенты устроили поножовщину в Петропавловске Фото: pixabay
Несовершеннолетние студенты одного из колледжей Петропавловска в состоянии алкогольного опьянения устроили разборки между собой с применением ножей, передает Zakon.kz.

Как сообщает Astana TV со ссылкой на Департамент полиции СКО, 15 января в полицию поступило сообщение, что в комнате общежития одного из колледжей Петропавловска между учащимися произошел конфликт. В результате 17-летнему жильцу нанесено ножевое ранение в руку.

"Ссора произошла в ходе совместного распития спиртных напитков между ровесниками; учащимися первого курса колледжа", – уточнили в пресс-службе департамента.

Сотрудники отделения ювенальной полиции управления полиции Петропавловска проводят разбирательство по установлению обстоятельств и мотивов конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее полицейские Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела по факту нападения 9-классника на учеников.

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