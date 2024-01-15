Наркотики на 27 миллионов тенге изъяли у подозреваемого полицейские ВКО

В ходе обыска у 23-летнего восточноказахстанца изъято психотропное вещество α-PVP весом 547,48 гр., что составляет более полутора тысячи разовых доз. Такой вес наркотика стоил бы на черном рынке порядка 27 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что молодой человек нигде не работал, основной доход приносила "доставка" запрещенных веществ.

"Закладчик в целях конспирации распространял наркотики через канал в мессенджере, где обе стороны остаются в тени. В качестве доказательств к материалам досудебной проверки приобщен смартфон подозреваемого с фотографиями тайников с "синтетикой" и перепиской о производимых закладках". Пресс-служба ДП ВКО

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Подозреваемый с санкции суда арестован, ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.





Ранее сообщалось, что акмолинец выбросил с балкона наркотики, чтобы избавиться от улик.