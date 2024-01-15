Акмолинец выбросил с балкона наркотики, чтобы избавиться от улик

Подозреваемый в сбыте марихуаны пытался избавиться от наркотиков при задержании в Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, спецоперацию по задержанию наркосбытчика сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели в притсоличном Косшы.

40-летний мужчина ранее был судим за организацию незаконного игорного бизнеса. В этот раз он занимался реализацией марихуаны. Когда полиция прибыла к нему домой, он не открывал дверь и попытался избавиться от "товара", выкинув с балкона около 10 спичечных коробков с расфасованными по дозам наркотиками.





Стражам порядка все же удалось проникнуть в дом. Во время задержания и обыска, они нашли в холодильнике еще 83 так называемые "шишки". Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом около 500 гр.

Также при обыске оперативники изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств и приборы для измерения и расфасовки их по дозам.

По факту сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов на правительственном часе в Мажилисе рассказал о вызывающем тревогу распространении синтетических наркотиков в Казахстане.