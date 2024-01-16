Полицейские изъяли 100 кг "синтетики" у супружеской пары, теперь им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы

В Алматинской области полицейскими задержана семья, подозреваемая в изготовлении и реализации синтетических наркотиков. По данным полиции, их нарколаборатория находилась в селе Казцик, сообщает Zakon.kz.

По информации полицейских, молодая семейная пара из Алматы приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроила к нему помещение, оборудованное под лабораторию.

Лаборатория была полностью подготовлена для синтеза запрещенных веществ: установлены агрегаты для химических реакций, промышленная вытяжка и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, стены обшиты теплоизоляционными материалами.

В итоге полицией изъято два лабораторных реактора, 100 кг синтезированного наркотического порошкообразного вещества и более 800 литров прекурсоров для производства наркотиков.

"Таким образом на улицы казахстанских городов в данном случае не допущено около 550 тысяч доз сильнейших синтетических наркотиков на сумму свыше 7 млрд тенге. За производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказал заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.



