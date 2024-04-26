Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за работу на наркошоп

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали 23-летнего подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. При себе у наркоторговца было 25 свертков с "синтетикой", сообщает Zakon.kz.

По данным оперативников, молодой человек "отработал" закладчиком всего неделю. Полицейские задержали наркокурьера в одном из гаражных кооперативов Петропавловска. Сотрудники полиции изъяли у него у него 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество – мефедрон. Общий вес "синтетики" составил 28,12 г.

"Подозреваемый прибыл в областной центр из одного из районов именно для того, чтобы "работать" закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков, однако его преступная деятельность продлилась не больше недели. Теперь за сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", – сообщает начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

С начала года полицейские в СКО привлекли к уголовной ответственности по фактам сбыта 36 человек, из них 20 – в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области осудили тренера за распространение наркотиков. Согласно информации уголовного суда региона, тренера по лыжному спорту Детской юношеской спортивной школы Аршалынского района задержали при перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске его машины в багажнике нашли четыре пакета с гашишем общим весом более 39 кг.