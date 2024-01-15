В аварии со сгоревшим автомобилем в Алматы пострадали четыре человека

В результате ДТП с участием 3 транспортных средств, имевшего место 15 января в 18:30 В Алматы, произошло возгорание автомашины марки Lada. В результате аварии пострадали 4 человека, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы заявила о том, что причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.



Ранее сообщалось, что 15 января в Алматы по улице Саина на проезжей части загорелся автомобиль. В 18:14 пожар был потушен. Однако автомобиль сильно пострадал. Видео распространилось в социальной сети.