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В аварии со сгоревшим автомобилем в Алматы пострадали четыре человека

ДТП Фото: скриншот видео
В результате ДТП с участием 3 транспортных средств, имевшего место 15 января в 18:30 В Алматы, произошло возгорание автомашины марки Lada. В результате аварии пострадали 4 человека, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы заявила о том, что причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 15 января в Алматы по улице Саина на проезжей части загорелся автомобиль. В 18:14 пожар был потушен. Однако автомобиль сильно пострадал. Видео распространилось в социальной сети.

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