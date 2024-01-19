Родственники попали в ДТП: казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам

Летом 2023 года CyberPol задержал мошенницу, обманувшую пенсионеров. Сегодня состоялся суд, сообщает Zakon.kz.

По информации Alau, 19-летняя Бахытгуль Дюсекина, через Интернет, согласилась помогать телефонным мошенникам. Те обзванивали пожилых людей, представлялись полицейcкими, и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свою помощь за деньги. За ними, на разные адреса, и приезжала Бахытгуль, представляться другими именами, скрывая свою внешность.

Суд признал девушку виновной и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать она наказание будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Все потерпевшие предъявили девушке гражданские иски, на возмещение всех переданных ей сумм. На добровольное их погашение она имеет месяц, после чего исполнение будет принудительным.

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Девушку задержали в июле 2023 года. У нее тогда изъяли темную одежду, медицинскую маску, парики. Как установило следствие, девушка успела приобрести розовые часы, набор брендовых серебряных украшений, и дорогостоящий смартфон. Также она несколько дней прожила в люксовом номере гостиницы, выплачивая за него чуть ли не по сотне тысяч тенге ежесуточно. Так же у нее были изъяты более 250 тысяч тенге и 600 долларов. Это остатки ее 10-и процентов, от сумм, которые она переводила мошенникам.

Она с мошенниками обманула шесть пенсионеров на 23 миллиона тенге.