Родственники попали в ДТП: казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам
По информации Alau, 19-летняя Бахытгуль Дюсекина, через Интернет, согласилась помогать телефонным мошенникам. Те обзванивали пожилых людей, представлялись полицейcкими, и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свою помощь за деньги. За ними, на разные адреса, и приезжала Бахытгуль, представляться другими именами, скрывая свою внешность.
Суд признал девушку виновной и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать она наказание будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Все потерпевшие предъявили девушке гражданские иски, на возмещение всех переданных ей сумм. На добровольное их погашение она имеет месяц, после чего исполнение будет принудительным.
Девушку задержали в июле 2023 года. У нее тогда изъяли темную одежду, медицинскую маску, парики. Как установило следствие, девушка успела приобрести розовые часы, набор брендовых серебряных украшений, и дорогостоящий смартфон. Также она несколько дней прожила в люксовом номере гостиницы, выплачивая за него чуть ли не по сотне тысяч тенге ежесуточно. Так же у нее были изъяты более 250 тысяч тенге и 600 долларов. Это остатки ее 10-и процентов, от сумм, которые она переводила мошенникам.
Она с мошенниками обманула шесть пенсионеров на 23 миллиона тенге.