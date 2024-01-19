Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Родственники попали в ДТП: казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам

казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам Фото: Zakon.kz
Летом 2023 года CyberPol задержал мошенницу, обманувшую пенсионеров. Сегодня состоялся суд, сообщает Zakon.kz.

По информации Alau, 19-летняя Бахытгуль Дюсекина, через Интернет, согласилась помогать телефонным мошенникам. Те обзванивали пожилых людей, представлялись полицейcкими, и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свою помощь за деньги. За ними, на разные адреса, и приезжала Бахытгуль, представляться другими именами, скрывая свою внешность.

Суд признал девушку виновной и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать она наказание будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Все потерпевшие предъявили девушке гражданские иски, на возмещение всех переданных ей сумм. На добровольное их погашение она имеет месяц, после чего исполнение будет принудительным.

Материал по теме

Родственники попали в ДТП: CyberPol задержал мошенницу, обманувшую пенсионеров

Девушку задержали в июле 2023 года. У нее тогда изъяли темную одежду, медицинскую маску, парики. Как установило следствие, девушка успела приобрести розовые часы, набор брендовых серебряных украшений, и дорогостоящий смартфон. Также она несколько дней прожила в люксовом номере гостиницы, выплачивая за него чуть ли не по сотне тысяч тенге ежесуточно. Так же у нее были изъяты более 250 тысяч тенге и 600 долларов. Это остатки ее 10-и процентов, от сумм, которые она переводила мошенникам.

Она с мошенниками обманула шесть пенсионеров на 23 миллиона тенге.

Читайте также

Ранее судимый аферист обманул алматинцев на 48 млн тенге
Предлагал дешевое жилье: мошенник обманул алматинцев на 48 млн тенге
Привез голую и оставил умирать: актюбинка погибла в ДТП при странных обстоятельствах
Привез голую и оставил умирать: актюбинка погибла в ДТП при странных обстоятельствах
Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД
Казахстанская актриса на дорогостоящем авто нарушила ПДД
Анастасия Стативкина
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: