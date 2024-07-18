Выманили 40 млн: мошенницы в Актобе обещали устроить в нефтяную компанию

Суд №2 города Актобе огласил приговор мошенницам, обманувшим более 170 человек, сообщает Zakon.kz.

С 2022 по 2023 год две жительницы области обещали доверчивым гражданам трудоустроить их на работу в нефтяную компанию, передает пресс-служба МВД РК.



Всего на удочку попались 172 человека, у которых женщины выманили от 50 до 700 тысяч тенге.

Общая сумма, которую им удалось получить, составила около 40 миллионов тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками с расчетных счетов, заключением экономической экспертизы.

Приговором суда подсудимые признаны виновными: одна из них лишена свободы сроком на шесть лет, вторая осуждена к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Ранее к казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414.

