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Выманили 40 млн: мошенницы в Актобе обещали устроить в нефтяную компанию

Выманили 40 млн - мошенницы в Актобе обещали устроить в нефтяную компанию, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 09:53 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Актобе огласил приговор мошенницам, обманувшим более 170 человек, сообщает Zakon.kz.

С 2022 по 2023 год две жительницы области обещали доверчивым гражданам трудоустроить их на работу в нефтяную компанию, передает пресс-служба МВД РК.

Всего на удочку попались 172 человека, у которых женщины выманили от 50 до 700 тысяч тенге.
Общая сумма, которую им удалось получить, составила около 40 миллионов тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками с расчетных счетов, заключением экономической экспертизы.

Приговором суда подсудимые признаны виновными: одна из них лишена свободы сроком на шесть лет, вторая осуждена к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Ранее к казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414.

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Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
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