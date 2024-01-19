Подпольное онлайн-казино работало под видом легального в Алматинской области

Фото: pexels

Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в Алматинской области. При обыске в казино нашли более 225 млн тенге и крупные суммы в иностранных валютах, сообщает Zakon.kz.

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