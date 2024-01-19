Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подпольное онлайн-казино работало под видом легального в Алматинской области

Подпольное онлайн-казино работало под видом легального в Алматинской области Фото: pexels
Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в Алматинской области. При обыске в казино нашли более 225 млн тенге и крупные суммы в иностранных валютах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 19 января, в Алматинской области региональный департамент агентства выявил деятельность онлайн-казино, которое маскировалось под видом легального игорного заведения "Макао".

"В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность делать ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао", – подчеркнули в АФМ.

В ночь на 17 января следственно-оперативная группа департамента АФМ провела в "Макао" обыск и изъяла крупные суммы денег: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, около 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов. Также при обыске нашли бухгалтерские документы, сервера и прочее оборудование, свидетельствующее об организации незаконного онлайн-казино.

Идет следствие. Подробности дела не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в международный розыск.

Читайте также

Ранее судимый аферист обманул алматинцев на 48 млн тенге
Предлагал дешевое жилье: мошенник обманул алматинцев на 48 млн тенге
казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам
Родственники попали в ДТП: казахстанка получила три года за помощь телефонным мошенникам
Привез голую и оставил умирать: актюбинка погибла в ДТП при странных обстоятельствах
Привез голую и оставил умирать: актюбинка погибла в ДТП при странных обстоятельствах
Никита Дробны
АФМ РК Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
В Казахстане установят единый часовой пояс
В Казахстане установят единый часовой пояс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: