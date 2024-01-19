Подпольное онлайн-казино работало под видом легального в Алматинской области
Как сообщили в пресс-службе АФМ 19 января, в Алматинской области региональный департамент агентства выявил деятельность онлайн-казино, которое маскировалось под видом легального игорного заведения "Макао".
"В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность делать ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао", – подчеркнули в АФМ.
В ночь на 17 января следственно-оперативная группа департамента АФМ провела в "Макао" обыск и изъяла крупные суммы денег: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, около 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов. Также при обыске нашли бухгалтерские документы, сервера и прочее оборудование, свидетельствующее об организации незаконного онлайн-казино.
Идет следствие. Подробности дела не разглашают в интересах следствия.
Ранее сообщалось, что организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в международный розыск.