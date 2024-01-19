Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

217 рогов сайги нашли полицейские в доме жителя ЗКО

контрабанда Фото: polisia.kz
Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района.

"Житель Бокейординского района рассказал, что он собирал указанные рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации. В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки (идентичные изъятым)". Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

контрабанда

Фото: polisia.kz

Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался вывезти из Костаная рога сайги на 2 млрд тенге.

Читайте также

вымогание миллионов
Жительницу Усть-Каменогорска подозревают в вымогательстве шести миллионов тенге
суд
Бухгалтера детсада в Жетысуской области лишили свободы за крупную растрату
ДТП
Два человека погибли при лобовом столкновении машин в Абайской области
Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
В Казахстане установят единый часовой пояс
В Казахстане установят единый часовой пояс
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: