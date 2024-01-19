217 рогов сайги нашли полицейские в доме жителя ЗКО

Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района.

"Житель Бокейординского района рассказал, что он собирал указанные рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации. В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки (идентичные изъятым)". Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Фото: polisia.kz

Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался вывезти из Костаная рога сайги на 2 млрд тенге.