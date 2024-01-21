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В Семее произошла драка у ресторана "Кен-Дала": есть пострадавшие

В Семее произошла драка у ресторана "Кен-Дала", есть пострадавшие Фото: скриншот с видео
Жестокая драка с участием 10 человек произошла у ресторана "Кен-Дала" в Семее накануне поздно вечером, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое выложили в сеть, видно, что в ходе драки с применением арматуры пострадал один молодой человек.

По одной информации, на видео – момент убийства одного из участников конфликта. Однако другие источники сообщают, что пострадавший тяжело ранен, но жив и находится в коме.

Официального комментария правоохранительных органов пока нет. Подробности уточняются.


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