Астанчанин колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге

Житель Астаны колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге. Злостного нарушителя правил дорожного движения (ПДД) задержали жамбылские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, при патрулировании территории областного центра полицейские с помощью системы "Қорғау" установили автомашину Kia Rio, которая находилась в ориентировке в Астане.

"Водитель данной транспортного средства является злостным нарушителем правил дорожного движения и имеет задолженности по штрафам. Всего автомобиль засветился в более 100 нарушениях ПДД в Астане, Таразе и других регионах РК на сумму более 2,5 млн тенге. Большая часть штрафов – за нарушение скоростного режима". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

В ведомстве напомнили, что мобильное приложение "Қорғау" было внедрено для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением. В нем интегрированы аппаратно-программные комплексы, мобильные приложения МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников полиции.

"Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили: с подложными государственными регистрационными номерами, используемые без страхового полиса; разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафа и другие", – пояснили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

17 января 2024 года сообщалось, что казахстанец на золотой Toyota Camry накатал штрафы на 2,5 млн тенге. Подробности по ссылке.