Накатали штрафов на 37 млн тенге: несколько жителей Алматы лишились машин

В Алматы задержали водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД на общую сумму 37 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, так называемым лидером в списке неплательщиков штрафов оказался водитель Mercedes-Benz с иностранным учетом. Он нарушил ПДД на сумму свыше 7 млн тенге.



"Как известно, в целях обеспечения принципов "нулевой терпимости к правонарушениям" и неотвратимости наказания за допущенное нарушение полицией Алматы на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия", – отметили в подразделении розыска местной полицейской службы ДП.

Там сообщили, что машины нарушителей водворяют на специализированную штрафную стоянку, составляется протокол изъятия. Возвращают транспорт только при полном погашении штрафов

Ранее в Алматы задержали 19-летнего парня, который за короткое время совершил почти 200 нарушений правил дорожного движения почти на 7 млн тенге.