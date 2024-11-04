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Накатали штрафов на 37 млн тенге: несколько жителей Алматы лишились машин

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 13:04 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД на общую сумму 37 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, так называемым лидером в списке неплательщиков штрафов оказался водитель Mercedes-Benz с иностранным учетом. Он нарушил ПДД на сумму свыше 7 млн тенге.

"Как известно, в целях обеспечения принципов "нулевой терпимости к правонарушениям" и неотвратимости наказания за допущенное нарушение полицией Алматы на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия", – отметили в подразделении розыска местной полицейской службы ДП.

Там сообщили, что машины нарушителей водворяют на специализированную штрафную стоянку, составляется протокол изъятия. Возвращают транспорт только при полном погашении штрафов

Ранее в Алматы задержали 19-летнего парня, который за короткое время совершил почти 200 нарушений правил дорожного движения почти на 7 млн тенге. 

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