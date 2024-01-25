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Анонимный "стрелок" обещает устроить массовые убийства в Актобе

Анонимный "стрелок" обещает устроить массовые убийства в Актобе Фото: pxhere
Неизвестный создал Telegram-канал, в котором "анонсирует" массовые убийства в школах, лицеях и торговых центрах Актобе, сообщает Zakon.kz.

Автор канала отмечает, что у него есть соратники. По его словам, это произойдет 26 января 2024 года.

"Мы готовились к этому более года", – сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции Актюбинской области отреагировали на подобные угрозы.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление. По данному факту Департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Стражи порядка добавили, что проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

"Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны. Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В заключении правоохранители просят граждан не поддаваться на провокации.

13 февраля 2023 года в Петропавловске в средней школе №4 произошло чрезвычайное происшествие – ученик девятого класса принес на занятия топор и нож, которыми ранил троих детей. Школьникам удалось обезвредить и задержать девятиклассника. По факту нападения было заведено уголовное дело.

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Анастасия Московчук
Актобе
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