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Пугающая рассылка о массовых убийствах: жителей Актобе просят не паниковать

Пугающая рассылка о массовых убийствах: жителей Актобе просят не паниковать Фото: pxhere
Жители Актобе распространяют рассылку от неизвестного, который пугает горожан массовыми убийствами. Полиция обращается к населению с просьбой не поддаваться на провокации, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы полиции региона, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

"В настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также стражи порядка уточняют, что особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.

"Взят на контроль пропускной режим в организации образования".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Кроме того, в полиции уведомили об аналогичных фейковых сообщениях в России.

"Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов".Пресс-служба ДП Актюбинской области

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