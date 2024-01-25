Пугающая рассылка о массовых убийствах: жителей Актобе просят не паниковать
Фото: pxhere
Жители Актобе распространяют рассылку от неизвестного, который пугает горожан массовыми убийствами. Полиция обращается к населению с просьбой не поддаваться на провокации, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы полиции региона, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.
"В настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Также стражи порядка уточняют, что особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.
"Взят на контроль пропускной режим в организации образования".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Кроме того, в полиции уведомили об аналогичных фейковых сообщениях в России.
"Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Материал по теме
Анонимный "стрелок" обещает устроить массовые убийства в Актобе
Неизвестный создал Telegram-канал, в котором "анонсирует" массовые убийства в школах, лицеях и торговых центрах Актобе. Автор канала отмечает, что у него есть соратники. По его словам, это произойдет 26 января 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript