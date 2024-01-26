Злостные нарушители: руководителей автопарков оштрафовали в Павлодарской области

Павлодарские полицейские рассказали, какие нарушения ПДД выявили со стороны водителей общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области поделились, что в ходе проверок выявили 300 нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов. Оштрафованы руководители автобусных парков, ответственные за эксплуатацию транспортных средств и их техническое состояние. К примеру, один из водителей переоборудовал посадочные места, а другой переделал световые приборы.

"Безопасность пассажиров зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни, находиться на местах, не торопиться при посадке и высадки на остановках. А в автобусах, оборудованных ремнями безопасности, пристегиваться. Если водитель автобуса вызывает сомнение своим поведением или имеет признаки опьянения, либо вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите полиции по номеру 102". ДП Павлодарской области

В Павлодарской области проведено ОПМ "Автобус". Он направлен на обеспечение безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины, а также организации работы по предупреждению аварийности на общественном транспорте.

Водители шымкентских автобусов установили новый антирекорд. За два дня они совершили 268 нарушений правил дорожного движения.

