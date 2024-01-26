Злостные нарушители: руководителей автопарков оштрафовали в Павлодарской области
В ДП Павлодарской области поделились, что в ходе проверок выявили 300 нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов. Оштрафованы руководители автобусных парков, ответственные за эксплуатацию транспортных средств и их техническое состояние. К примеру, один из водителей переоборудовал посадочные места, а другой переделал световые приборы.
"Безопасность пассажиров зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни, находиться на местах, не торопиться при посадке и высадки на остановках. А в автобусах, оборудованных ремнями безопасности, пристегиваться. Если водитель автобуса вызывает сомнение своим поведением или имеет признаки опьянения, либо вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите полиции по номеру 102".ДП Павлодарской области
В Павлодарской области проведено ОПМ "Автобус". Он направлен на обеспечение безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины, а также организации работы по предупреждению аварийности на общественном транспорте.
Водители шымкентских автобусов установили новый антирекорд. За два дня они совершили 268 нарушений правил дорожного движения.