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Злостные нарушители: руководителей автопарков оштрафовали в Павлодарской области

Более 300 нарушений ПДД допустили павлодарские водители автобусов Фото: ДП Павлодарской области
Павлодарские полицейские рассказали, какие нарушения ПДД выявили со стороны водителей общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области поделились, что в ходе проверок выявили 300 нарушений ПДД, которые допустили водители автобусов. Оштрафованы руководители автобусных парков, ответственные за эксплуатацию транспортных средств и их техническое состояние. К примеру, один из водителей  переоборудовал посадочные места, а другой переделал световые приборы.

"Безопасность пассажиров зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни, находиться на местах, не торопиться при посадке и высадки на остановках. А в автобусах, оборудованных ремнями безопасности, пристегиваться. Если водитель автобуса вызывает сомнение своим поведением или имеет признаки опьянения, либо вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, сообщите  полиции по номеру 102".ДП Павлодарской области

В Павлодарской области проведено ОПМ "Автобус". Он направлен на обеспечение безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины, а также организации работы по предупреждению аварийности на общественном транспорте.

Водители шымкентских автобусов установили новый антирекорд. За два дня они совершили 268 нарушений правил дорожного движения.

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