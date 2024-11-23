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Соцсети помогли найти и оштрафовать любителя дрифта в Павлодарской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 10:37 Фото: Zakon.kz
Сельчанина из Павлодарской области оштрафовали за грубое нарушение ПДД. Поводом стал видеоролик, который полицейские региона обнаружили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах водитель "Лады" совершил ряд административных правонарушении.

"Двигаясь по улицам села Железинка, не убедившись в безопасности маневрирования, он создал аварийную ситуацию. За данные нарушения его привлекли к ответственности, наложен штраф в размере 20 МРП, авто водворено на специализированную штрафную стоянку", – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

20 ноября 2024 года в Карагандинской области на 1063 км автодороги Алматы – Екатеринбург произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три грузовика марки SHACMAN и два "Volvo". Один водитель скончался на месте, второго – доставили в медицинское учреждение.

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