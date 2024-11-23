Соцсети помогли найти и оштрафовать любителя дрифта в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Сельчанина из Павлодарской области оштрафовали за грубое нарушение ПДД. Поводом стал видеоролик, который полицейские региона обнаружили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

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