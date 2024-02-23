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Тело мужчины нашли в горах Алматы

Тело мужчины нашли в горах Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 23 февраля 2024 года, на высокогорной селезащитной плотине Медеу нашли тело мужчины. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали очевидцы.

Также очевидцы поделились видео, которое успели заснять с канатной дороги.

В городском департаменте полиции пояснили, что произошло на высокогорной селезащитной плотине Медеу.

"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве также отметили, что обстоятельства устанавливаются.

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