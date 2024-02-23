Тело мужчины нашли в горах Алматы

В Алматы сегодня, 23 февраля 2024 года, на высокогорной селезащитной плотине Медеу нашли тело мужчины. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали очевидцы.

Также очевидцы поделились видео, которое успели заснять с канатной дороги.

В городском департаменте полиции пояснили, что произошло на высокогорной селезащитной плотине Медеу.

"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве также отметили, что обстоятельства устанавливаются.

Материал по теме Тело мужчины нашли в колодце Павлодара

25 января 2024 года в Таразе внутри колодца, расположенного позади дома одного из микрорайонов, полицейские нашли тело неизвестного мужчины в возрасте 50-60 лет без признаков насильственной смерти.