Ущерб на 400 млн тенге: десятки машин незаконно зарегистрировали в Казахстане по фальшивым документам

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о незаконной постановке на учет более чем 50 автомобилей в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 29 января, департамент ведомства по Акмолинской области окончил расследование по фактам нелегальной постановки на учет 55 автомобилей, из-за которой государство понесло ущерб на 401,3 млн тенге.





"Организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов", – сообщили в АФМ.

Подробности дела пока не раскрывают в интересах следствия.

Летом 2023 года стало известно, что в Казахстане тысячи людей стали жертвами мошеннической схемы, связанной с легализацией иностранных машин.