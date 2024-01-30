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В Карагандинской области от взрыва разрушился жилой дом. Под завалами люди

В Карагандинской области от взрыва разрушился жилой дом. Под завалами люди Фото: скриншот с видео
В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стал газовый баллон. Часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась, спасатели проводят работы по поиску и вызволению жителей из под завалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС.

30 января 2024 года в 00:07 часов поступило сообщение Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, по улице Ауезова в 2-х этажном, 2-х подъездном, 12-ти квартирном жилом доме предварительно произошел взрыв бытового газового баллона, с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно: под завалами есть люди.

По состоянию на 00:50 минут спасатели вызволили из под завалов семь человек и одного ребенка 3-4 лет. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, двое из спасенных в госпитализации не нуждались.

До сих пор, по данным спасателей, под обломками здания находятся люди. Вероятно, это мужчина и женщина. Спасатели полагают, что оба они уже мертвы.

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Мария Мельникова
Карагандинская область
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