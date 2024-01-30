Спасательные работы на месте взрыва, где погибли два человека, в Карагандинской области завершены

Работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в поселке Ботакара Карагандинской области завершены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ с 00:11 до 03:37 из-под завалов извлечены двое погибших и пять травмированных, в том числе трое детей, которые с различными травмами госпитализированы в районную больницу Бухар-Жырауского района.

"В 12-квартирном жилом доме произошел взрыв в квартире № 10, расположенной на втором этаже, с последующим полным обрушением кровли над квартирой, стен и перекрытий, в том числе квартиры № 7, расположенной на первом этаже, на общей площади 300 кв. м, без горения. Также частично повреждены квартиры номер 5, 6, 8 на первом этаже, 11, 12 на втором этаже". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В момент взрыва в доме находились 35 жильцов, отмечают в ведомстве. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В работах были задействованы 139 человек и 32 единицы техники.

Ранее стало известно, что два человека погибли при взрыве в жилом двухэтажном доме в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района, еще один человек получил тяжелые травмы и находится в больнице. Взрыв, предположительно, газового баллона, произошел в полночь 30 января.