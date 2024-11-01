Более 300 млн тенге отдали "дольщики" за несуществующие квартиры

В Атырауской области вынесли приговор руководителям нескольких стройкомпаний за незаконную деятельность по привлечению средств дольщиков, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, директор ТОО "Андора Констракшн" с 2020 по 2023 год, не получив разрешение местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге.

"23.10.2024 года приговором суда №2 города Атырау директор товарищества признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы. Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", "Family Town", "Baisanat Residence", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены два застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.

Ранее в Алматы задержали женщину, которая собирала крупные суммы денег за якобы помощь в получении жилья по госпрограмме.