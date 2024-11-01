Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 300 млн тенге отдали "дольщики" за несуществующие квартиры

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырауской области вынесли приговор руководителям нескольких стройкомпаний за незаконную деятельность по привлечению средств дольщиков, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, директор ТОО "Андора Констракшн" с 2020 по 2023 год, не получив разрешение местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге.

"23.10.2024 года приговором суда №2 города Атырау директор товарищества признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы. Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", "Family Town", "Baisanat Residence", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены два застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.

Ранее в Алматы задержали женщину, которая собирала крупные суммы денег за якобы помощь в получении жилья по госпрограмме.

Читайте также

библиотека открытие
В Алматы открыли библиотеку имени Сералы Каниева
Самолет из Санкт-Петербурга в Алматы совершил вынужденную посадку в Шереметьево
Самолет из Санкт-Петербурга в Алматы совершил вынужденную посадку
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Топ-менеджера "КТЖ" осудили в Астане
Ирина Капитанова
Атырау Атырауская область 2024 год Квартиры Строительство Мошенничество Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: