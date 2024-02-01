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Законодательство РК

Подозреваемого в создании международной финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан

Организатора финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан из Испании Фото: freepik
Одного из предполагаемых участников международной организованной группы, связанной с деятельностью финансовой пирамиды Questra Holding, экстрадировали из Испании в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК 1 февраля, сотрудники ведомства при содействии Интерпола МВД РК и МИД экстрадировали из Испании подозреваемого в создании финансовой пирамиды Questra Holding.

Экстрадированного мужчину подозревают в том, что в 2016-2017 годах он в составе группы лиц, среди участников которой были иностранцы, создал для незаконного обогащения компанию Questra Holding. В разных государствах были также созданы сайты, на которых в финансовую пирамиду привлекали вкладчиков, размещая недостоверную информацию о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.

"Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемые были объявлены в международный розыск. В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Экстрадированного водворили в следственный изолятор Астаны. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что задержанный в Испании 35-летний организатор финпирамиды Questra Holding является гражданином России.

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