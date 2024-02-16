Подозреваемый в контрабанде золота иностранец экстрадирован в Казахстан из Азербайджана

Из Азербайджана в Казахстан экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры за 16 февраля 2024 года, его подозревают в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота.

"В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге. После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Также сказано, что в июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Стоит отметить, что в июне 2022 года судом Астаны 14 лиц, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осуждены к различным видам наказаний и в пользу государства взыскано около 5 миллиардов тенге.

В январе 2024 года в Генеральной прокуратуре отчитались, что в межгосударственном розыске находятся 823 человека.