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ВИЧ-инфицированный ребенок умер в Алматинской области после отказа родителей от лечения

мальчик умер после отказа родителей от лечения Фото: Instagram/almoblzdrav
В Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматинской области заявили о том, что ВИЧ-инфицированный 9-летний мальчик умер после отказа родителей от лечения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ребенок и его родители были поставлены на учет в АОЦ СПИД в 2016 году, а 5-летней дочери диагностировали ВИЧ в 2019 году.

"Родители отрицали факт наличия ВИЧ-инфекции, не принимали лекарства, препятствовали динамическому наблюдению и лечению детей врачами АОЦ СПИД. Врачи информировали прокуратуру, ювенальную полицию, отдел образования Карасайского района области. В ноябре 2023 года с участием указанных органов и врачей проведена комиссия по делам несовершеннолетних при районном акимате для изъятия из семьи двоих детей на 3-6 месяцев. Однако, после категорического отказа родителей и их угроз подачи в суд за разглашение врачебной тайны о диагнозе комиссией было принято решение временно приостановить изъятие детей из семьи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января 2024 года состояние ребенка резко ухудшилось. В этот же день он госпитализирован в отделение реанимации ДГБ 2 г. Алматы. При поступлении родители скрыли ВИЧ-статус ребенка, об ухудшении состояния и госпитализации не сообщили врачам СПИД центра.

"С 24 января по 27 января 2024 года ребенок получал стационарное лечение в Карасайской многопрофильной клинической больнице. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 27 января 2024 года ребенок умер от сепсиса, пневмонии на фоне тяжелого иммунодефицита. В настоящее время второй ребенок и мать амбулаторно начали принимать противовирусное лечение с 26 января 2024 года. Отец продолжает отказываться от лечения". Центр по профилактике и борьбе со СПИД Алматинской области

Как уточняется, законодательно в Казахстане не предусмотрено принудительное лечение ВИЧ-инфекции.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, как живут ВИЧ-положительные люди в Казахстане.

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