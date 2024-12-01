Заразиться может каждый: как выявляют и лечат ВИЧ- инфицированных в Казахстане

Ежегодно 1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения. Сколько в Казахстане ВИЧ-инфицированных, какое лечение они получают и можно ли с таким диагнозом прожить до старости, в материале Zakon.kz.

Первые случаи ВИЧ-инфекции на территории Казахстана были зарегистрированы в 1987 году в Алматы. Вирус обнаружили у студентов, прибывших из Африки.

В 90-е годы ВИЧ в Казахстане встречался редко, и до 1995 года число инфицированных не превышало 100 человек. Однако, проникнув в среду наркозависимых, вирус начал стремительно распространяться, и к концу 1999 года общее число инфицированных уже превысило 1000 человек.

Основной очаг ВИЧ располагался в городе Темиртау, где каждый 50-й житель употреблял наркотики и где было зарегистрировано 83% всех инфицированных в стране. Эксперты предполагают, что реальное количество инфицированных ВИЧ в 10 раз выше официальной статистики, потому что тогда медики зачастую просто не знали о путях передачи ВИЧ, что усугубляло ситуацию.

"На данный момент в Казахстане зарегистрировано около 35 тыс. человек с положительным ВИЧ-статусом. Так получилось, что самая высокая заболеваемость в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. Немало ВИЧ-инфицированных в Алматы, и в последнее время эти регионы догоняет Астана. Ежегодно регистрируется около трех тысяч новых случаев ВИЧ. К примеру, по итогам 9-ти последних месяцев было зарегистрировано 3193 случая заражения. В целом, можно сказать, что эпидемия ВИЧ в Казахстане находится в концентрированной стадии", – рассказала Гулжахан Ахметова, заведующая отделом эпидемиологического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний.

Как выявляют и лечат ВИЧ

Определить по внешнему виду, инфицирован ли человек, нельзя. Единственный способ узнать – это сдать анализы на наличие антител к ВИЧ. Отрицательный результат теста означает, что антитела к ВИЧ не обнаружены, это значит, что человек не инфицирован или находится в периоде "диагностического окна". Этот период может длиться от одного до трех месяцев.

"Желательно обследоваться один раз в год. Но если у вас были моменты риска, к примеру, незащищенный половой контакт, можно обследоваться раз в полгода. Ну, а если человек находится в зоне постоянного риска, к примеру, употребляет инъекционные наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, или является секс- работником, то рекомендуется проверяться раз в три месяца", – порекомендовала специалист.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию человек может пройти в любой медицинской организации или больнице.

Также существует специальный сайт hivtest, через этот портал можно заказать так называемый "слюновой тест", который курьер доставит по указанному адресу. Стоит отметить, что эта услуга проводится совершенно бесплатно.

"Если такой тест или анализы в больнице показали положительный результат и человек ВИЧ-инфицирован, его приглашают в региональный ВИЧ-центр, где его берут под динамическое наблюдение и ему назначается поддерживающая терапия", — рассказала Гулжахан Ахметова.

Стоит отметить, что вирус иммунодефицита человека – это не клеймо, и с этим диагнозом, можно прожить полноценную жизнь до самой старости. Главное – принимать антиретровирусное лечение.

Антиретровирусная терапия не только не дает вирусу перейти в стадию СПИДа, но и максимально снижает риск передачи ВИЧ половому партнеру или от матери ребенку.

"Лечение для человека с ВИЧ-статусом полностью бесплатное. Казахстанские специалисты придерживаются всех международных медицинских стандартов. Человек ежедневно принимает специальные препараты, тем самым доводя так называемую вирусную нагрузку почти до нуля. Чаще всего это всего лишь одна таблетка в день", — рассказала Гулжахан Ахметова.

К сожалению, к настоящему времени не разработана эффективная вакцина против ВИЧ, хотя во многих странах сейчас проводятся исследования в этой области.

Также невозможно предугадать, как поведет себя человеческий организм при принятии предполагаемого лекарства.

Поэтому на разработку вакцины уйдет еще немало лет, и пока о ней остается только мечтать.

Как защитить себя

ВИЧ-инфекция — заболевание, которое поддается профилактике.

Риск ВИЧ-инфицирования можно снизить путем:

использования презервативов во время секса; прохождения тестирования на ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем; совершения добровольного медицинского мужского обрезания; участия в программах снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков.

Также стоит помнить, что ВИЧ не передается через рукопожатия, воздушно-капельным путем, при посещении бассейнов или общественных туалетов, через общую посуду и при контакте с домашними животными.