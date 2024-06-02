Четверо алматинцев пострадали в серьезном ДТП

В Алматы 2 июня около 7 часов утра на пересечении улиц Гоголя и Нурмакова автомобиль Mitsubishi Outlander вылетел с дороги, врезавшись в столб, он упал в арык, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, водитель Mitsubishi Outlander, следовавший по ул.Гоголя в восточном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.

В результате данного ДТП пострадали водитель и три его пассажира. Они обратились за медпомощью.





В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Ранее, 30 мая, в Алматы произошла массовая авария на проспекте Рыскулова. В результате один из пострадавших в тяжелом состоянии.