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В школьника выстрелили из ружья в ЗКО

В школьника выстрелили из ружья в ЗКО Фото: pxhere
В Западно-Казахстанской области в школьника выстрелили из ружья. Родители пострадавшего претензий не имеют, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 февраля 2024 года в Акжайыкском районе. 

"Гражданин 1994 года рождения во время охоты по неосторожности произвел выстрел с охотничьего ружья в сторону несовершеннолетнего 2007 года рождения".Пресс-служба ДП ЗКО

Подростка госпитализировали.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 114 УК РК".Пресс-служба ДП ЗКО

Как отмечено в публикации изданию "Мой город", ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.

"Как все произошло мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют", – уточнили в отделе образования.

Также сказано, что все присутствующие охотники имели разрешения на пользование ружьем.

В феврале 2023 года стало известно, что в Казахстане увеличили возраст для охотников.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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