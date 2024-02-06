В школьника выстрелили из ружья в ЗКО
Фото: pxhere
В Западно-Казахстанской области в школьника выстрелили из ружья. Родители пострадавшего претензий не имеют, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 3 февраля 2024 года в Акжайыкском районе.
"Гражданин 1994 года рождения во время охоты по неосторожности произвел выстрел с охотничьего ружья в сторону несовершеннолетнего 2007 года рождения".Пресс-служба ДП ЗКО
Подростка госпитализировали.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 114 УК РК".Пресс-служба ДП ЗКО
Как отмечено в публикации изданию "Мой город", ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.
"Как все произошло мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют", – уточнили в отделе образования.
Также сказано, что все присутствующие охотники имели разрешения на пользование ружьем.
В феврале 2023 года стало известно, что в Казахстане увеличили возраст для охотников.
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