Односельчане выстрелили из ружья в 20-летнего жителя Уральска

20-летнего жителя поселка Круглоозерное Кирилла Иртикеева вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья, передает Zakon.kz.

Происшествие произошло 14 января 2025 года в 4:00, однако об этом стало известно только сейчас.

Издание "Мой город" пишет, что одна пуля попала парню в живот, а другая – в руку. Его мама Ирина Ириткеева отметила, что преступлению предшествовал конфликт, который произошел еще до нового года.

"28 декабря 2024 года мой сын заступился за мальчишку, которому один из подозреваемых сломал челюсть. Они подрались там, но тот не успокоился и 14 января вызвал из дома Кирилла. Он не хотел выходить, но все-таки пошел. Их было двое, и стреляли они вдвоем", – рассказала Ирина Иртикеева.

О случившемся родители пострадавшего узнали только утром от снохи. Оказалось, что после выстрелов сами же подозреваемые на такси повезли раненого в больницу, оставили его там и уехали. Юношу ранили в живот, у него пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие. Врачи, по словам женщины, не дают гарантий, что рука будет трудоспособна.

"У сына стоит аппарат Елизарова. 15 января 2025 году сын должен был уехать на вахту, теперь он полностью нетрудоспособен. Живот вроде как заживает, а вот с рукой беда. Три пальца вообще не шевелятся. Ему предстоит еще несколько операций", – говорит Ирина Иртикеева.

По мнению отца пострадавшего Владимира Иртикеева, следствие ведется необъективно. Изначально вместо того, чтобы задержать обоих подозреваемых, полицейские задержали лишь одного. Второго задержали только после того, как отец записал видеообращение.

"Мы считаем, что его хотели убить. Я подавал два ходатайства, оба отклонили. Кроме того, мы не согласны с квалификацией дела. Дело ведется по статье "Причинение телесных повреждений из хулиганских побуждений", а мы требуем "Покушение на убийство". Хотим для злоумышленников самого строгого наказания", – заявил отец пострадавшего.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что уголовное дело ведет Зачаганский отдел полиции. Проводится расследование по факту хулиганства и покушения на убийство. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей села.

В Алматы 24 декабря 2024 года на улице Кабдолова произошла стрельба, задержан 18-летний парень.