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Аэропорт Актобе закрыли до завтрашнего утра

закрыт аэропорт Актобе Фото: pixabay
Из-за ухудшения погодных условий, аэропорт Актобе закрыт на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 (местное время) 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также пресс-служба воздушной гавани предоставила актуальную на 18:20 информацию по задержанным и отмененным рейсам.

Отменены следующие рейсы:

  • Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;
  • SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана;
  • Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;
  • SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астанаю.

Задержаны следующие рейсы:

  • FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;
  • SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы;
  • FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;
  • SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;
  • FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау;
  • SCAT DV5263/5264 Шарм – Эш – Шейх – Актобе – Шарм – Эш – Шейх;
  • Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана.

Как уточняется, рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм – Эш – Шейх – Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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