Аэропорт Актобе закрыли до завтрашнего утра

Фото: pixabay

Из-за ухудшения погодных условий, аэропорт Актобе закрыт на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 (местное время) 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также пресс-служба воздушной гавани предоставила актуальную на 18:20 информацию по задержанным и отмененным рейсам. Отменены следующие рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;

SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана;

Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;

SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астанаю. Задержаны следующие рейсы: FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;

SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы;

FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;

SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;

FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау;

SCAT DV5263/5264 Шарм – Эш – Шейх – Актобе – Шарм – Эш – Шейх;

Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана. Как уточняется, рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм – Эш – Шейх – Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау. Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Активная борьба с крысами обеспокоила зоозащитников Усть-Каменогорска Работник водоканала осужден за сбыт наркотиков в Павлодарской области В ЗКО и Уральске больше 20 тысяч семей остались без электричества

Следите за новостями zakon.kz в: