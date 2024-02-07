Аэропорт Актобе закрыли до завтрашнего утра
Фото: pixabay
Из-за ухудшения погодных условий, аэропорт Актобе закрыт на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 (местное время) 8 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Также пресс-служба воздушной гавани предоставила актуальную на 18:20 информацию по задержанным и отмененным рейсам.
Отменены следующие рейсы:
- Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;
- SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана;
- Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;
- SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астанаю.
Задержаны следующие рейсы:
- FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;
- SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы;
- FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;
- SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;
- FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау;
- SCAT DV5263/5264 Шарм – Эш – Шейх – Актобе – Шарм – Эш – Шейх;
- Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана.
Как уточняется, рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм – Эш – Шейх – Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.
Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript