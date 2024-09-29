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Непогода парализовала работу аэропорта Актау

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Взлет и посадка в аэропорту Актау 29 сентября временно прекращены из-за плохих погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили изданию lada.kz в пресс-службе воздушной гавани.

"В редакцию поступают жалобы от пассажиров – жителей Актау, которые не смогли вылететь сегодня, 29 сентября, из Москвы, Астаны и Алматы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в аэропорту Актау, из-за погодных условий задерживаются восемь рейсов. В частности, рейс из Москвы перенесли на завтра, 30 сентября. Время пока не уточняется.

"По неофициальной информации, одна взлетная полоса в аэропорту Актау находится на ремонте, вторая же не принимает из-за ветра", – отмечает издание.

Ранее стало известно, что в Катон-Карагае и Зайсане власти определили локации для новых аэропортов. 

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