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Массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции: в селе Карагандинской области могут ввести карантин

Массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции: в селе Карагандинской области могут ввести карантин Фото: unsplash
В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области могут ввести карантин, если у лошадей, которые гибнут массово, подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию в селе Тортколь прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.

"У заболевших трех голов лошадей характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные – это лошади, ослы... Характерность заболевания для данных видов животных. При постановке диагноза эпизоотического лимфангита в селе Тортколь будет режим карантина", – сказал он.

По его словам, в рамках установленного карантинного режима будут изъяты, уничтожены больные или павшие животные.

"Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства".Кайрбек Турсынбеков

Ранее сообщалось, что лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области.

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