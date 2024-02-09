Массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции: в селе Карагандинской области могут ввести карантин

Фото: unsplash

В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области могут ввести карантин, если у лошадей, которые гибнут массово, подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита, сообщает Zakon.kz.

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