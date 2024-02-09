Массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции: в селе Карагандинской области могут ввести карантин
Фото: unsplash
В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области могут ввести карантин, если у лошадей, которые гибнут массово, подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита, сообщает Zakon.kz.
Ситуацию в селе Тортколь прокомментировал руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков.
"У заболевших трех голов лошадей характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследований. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные – это лошади, ослы... Характерность заболевания для данных видов животных. При постановке диагноза эпизоотического лимфангита в селе Тортколь будет режим карантина", – сказал он.
По его словам, в рамках установленного карантинного режима будут изъяты, уничтожены больные или павшие животные.
"Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства".Кайрбек Турсынбеков
Ранее сообщалось, что лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области.
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