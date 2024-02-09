В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу

Фото: phxere

Утром 9 февраля 2024 года в горах Алматинской области в районе обсерватории Ассы-Тургень сошла лавина и перекрыла дорогу областного значения "с. Турген – ур. Батан" (24 км трассы), сообщает Zakon.kz.

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