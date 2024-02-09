В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу
Фото: phxere
Утром 9 февраля 2024 года в горах Алматинской области в районе обсерватории Ассы-Тургень сошла лавина и перекрыла дорогу областного значения "с. Турген – ур. Батан" (24 км трассы), сообщает Zakon.kz.
По данным акимата Алматинской области, общий объем лавины устанавливается.
"На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (1 человек и 1 единица техники) и Казселезащиты МЧС (3 человека и 1 единица техники). Проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года с 15 километра".Пресс-служба акимата Алматинской области
Также сказано, что никто не пострадал.
Утром 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. Погибли четыре человека.
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