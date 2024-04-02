Лавина сошла и перекрыла дорогу в горах Алматинской области

Фото: Telegram/qazavtojol

В горах Алматинской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины, которая перекрыла дорогу. Об этом 2 апреля 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: