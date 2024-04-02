Лавина сошла и перекрыла дорогу в горах Алматинской области
Фото: Telegram/qazavtojol
В горах Алматинской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины, которая перекрыла дорогу. Об этом 2 апреля 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
Снежную лавину выявили при проведении обследования специалисты "Казселезащиты" на 23,4 км автодороги с. Турген – ур. Батан.
"Объем самопроизвольной снежной лавины составил 187,5 куб. м. Причина схода лавины – повышение температурного фона и значительный запас снежного покрова на склонах гор. Пострадавших и разрушений нет. Сошедшая лавина перекрыла автодорогу с. Турген – ур. Батан", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что работы по очистке автодороги ведутся местными исполнительными органами.
"В горах Алматинской области лавиноопасно! Рекомендуем воздержаться от походов в горы в ближайшие дни!"Пресс-служба МЧС РК
31 марта 2024 года в районе горнолыжного курорта Шымбулак на лавиносборе №17 ("Эдельвейс") сошла самопроизвольная снежная лавина, которая засыпала дорогу. Подробности по ссылке.
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