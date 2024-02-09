Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейского в Семее арестовали по подозрению в пытках задержанного

Полицейского в Семее арестовали за пытки Фото: freepik
Сотрудника Центрального отдела полиции Семея задержали и отправили в изолятор по подозрению в пытках в отношении задержанных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Абайской области 9 февраля, сотрудника Центрального отдела полиции Семея задержали по подозрению в применении пыток к задержанным.

По версии следствия, сотрудник полиции мог "выбивать" из задержанных признательные показания. Его подозревают в нарушении п. 1 ч. 3 ст. 146 УК РК. По данным прокуратуры, с 26 января задержанный находится в изоляторе временного содержания в Семее. Специализированный следственный суд региона своим решением назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сейчас в отношении полицейского ведут досудебное расследование.

Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

В ведомстве напомнили, что с января 2023 года расследованием уголовных дел о пытках занимаются исключительно органы прокуратуры. Прокуроры круглосуточно ведут мониторинг информационных сайтов, проводят проверки в изоляторах и служебных помещениях полиции, следят за состоянием систем видеонаблюдения.

В марте 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

Читайте также

В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу
В горах Алматинской области лавина перекрыла дорогу
Апокалипсис на дорогах Астаны: установлен антирекорд по ДТП
Апокалипсис на дорогах Астаны: установлен антирекорд по ДТП
Mercedes искорежило после столкновения с грузовиком на Кульджинке, погибла пассажирка
Mercedes искорежило после столкновения с грузовиком на Кульджинке: погибла пассажирка
Никита Дробны
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: