Полицейского в Семее арестовали по подозрению в пытках

Сотрудника Центрального отдела полиции Семея задержали и отправили в изолятор по подозрению в пытках в отношении задержанных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Абайской области 9 февраля, сотрудника Центрального отдела полиции Семея задержали по подозрению в применении пыток к задержанным.

По версии следствия, сотрудник полиции мог "выбивать" из задержанных признательные показания. Его подозревают в нарушении п. 1 ч. 3 ст. 146 УК РК. По данным прокуратуры, с 26 января задержанный находится в изоляторе временного содержания в Семее. Специализированный следственный суд региона своим решением назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сейчас в отношении полицейского ведут досудебное расследование.

Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

В ведомстве напомнили, что с января 2023 года расследованием уголовных дел о пытках занимаются исключительно органы прокуратуры. Прокуроры круглосуточно ведут мониторинг информационных сайтов, проводят проверки в изоляторах и служебных помещениях полиции, следят за состоянием систем видеонаблюдения.

В марте 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.