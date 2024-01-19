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Маршрутный автобус сбил пешехода в Павлодаре

авария Фото: pixabay
17 января в 16:45 на пересечении улиц Лермонтова – Ак. Сатпаева водитель маршрутного автобуса марки Huanghai совершил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, пешеход перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Автобус водворен на штрафстоянку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане.

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