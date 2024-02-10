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ДЧС просит жителей Атырауской области не поддаваться панике

ДЧС просит жителей Атырауской области не поддаваться панике Фото: freepik
В ДЧС сообщили, что 9 февраля в Атырауской области в Кызылкугинском районе талая вода прошла по руслу арыка через поселки Мукур и Сагыз. Но это произошло, по их информации, в штатном режиме. Угрозы населенным пунктам не было, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, сейчас уровень воды снизился. Ситуация на контроле местных исполнительных органов.

"Просим не поддаваться панике и доверять только официальным данным!" – говорится в сообщении ДЧС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Атырауской области села оказались под угрозой подтопления.  

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