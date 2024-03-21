В Атырауской области продолжают откачивать талые воды

В МЧС РК сообщили, что в Кызылкугинском районе Атырауской области откачали уже 1486 м3 талых вод, передает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, угрозы подтопления жилых домов нет. Ситуация находится под контролем.

"Силами акимата и спасателей организованы наблюдательные посты для контроля уровня воды на реках "Ногайты" и "Сагиз" протекающих в регионе. Работа по откачке талых вод продолжается", - говорится в сообщении МЧС.





Ранее сообщалось, что талые воды затопили две автодороги в Абайской и Алматинской областях. 21 марта 2024 года на участке километра 213 автодороги Ленинский – Аксу – Коктобе – Б. Акжар – г. Курчатов зафиксирован перелив скопившихся талых вод на дорожном резерве в двух местах. 20 марта в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды затопили автодорогу местного значения. Также 20 марта сообщалось, что дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области.



