Шесть человек застряли в снежном заносе в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 10 февраля в 20 км от села Нурлы Енбекшиказахского района в снежном заносе застряли две автомашины, в которых находились шесть человек, сообщает Zakon.kz.
На место выехали спасатели.
"Расстояние до места вызова составляет 170 км. Спасателями были вызволены из снежного плена застрявшая техника и находящиеся в ней люди. В медицинской помощи не нуждались".Пресс-служба МЧС РК
Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта.
"Убедительно просим граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Астане и дюжине областей объявлено штормовое предупреждение на 11 февраля.
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