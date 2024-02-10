Шесть человек застряли в снежном заносе в Алматинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью 10 февраля в 20 км от села Нурлы Енбекшиказахского района в снежном заносе застряли две автомашины, в которых находились шесть человек, сообщает Zakon.kz.

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