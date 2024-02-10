Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шесть человек застряли в снежном заносе в Алматинской области

помощь спасателей Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 10 февраля в 20 км от села Нурлы Енбекшиказахского района в снежном заносе застряли две автомашины, в которых находились шесть человек, сообщает Zakon.kz.
На место выехали спасатели.
"Расстояние до места вызова составляет 170 км. Спасателями были вызволены из снежного плена застрявшая техника и находящиеся в ней люди. В медицинской помощи не нуждались".Пресс-служба МЧС РК
Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта.
"Убедительно просим граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Астане и дюжине областей объявлено штормовое предупреждение на 11 февраля.

Читайте также

помощь спасателей
Российский турист не смог спуститься с алматинских гор из-за переохлаждения
автомобили застряли на трассе
Множество машин из-за непогоды сломались и застряли по дороге из Хромтау в Актобе
Замглавы Дирекции развития спорта арестовали в Астане
Некачественные кроссовки за 383 млн тенге привели к аресту замглавы Дирекции развития спорта в Астане
Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: