Скорая помощь с пациентом застряла в снежном заносе в области Абай

Фото: Zakon.kz

В Бородулихинском районе, в 7 км от села Михайличенково, автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу. В пресс-службе МЧС РК призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112. Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.

