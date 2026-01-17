Скорая помощь с пациентом застряла в снежном заносе в области Абай
В Бородулихинском районе, в 7 км от села Михайличенково, автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.
В пресс-службе МЧС РК призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.
