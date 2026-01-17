#Казахстан в сравнении
Происшествия

Скорая помощь с пациентом застряла в снежном заносе в области Абай

скорая попала в снежный занос, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 00:47 Фото: Zakon.kz
В Бородулихинском районе, в 7 км от села Михайличенково, автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.

В пресс-службе МЧС РК призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
