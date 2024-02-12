КНБ: Три тайника с оружием нашли в Алматинской области

Три тайника с оружием обнаружили в Алматинской области. Об этом 12 февраля 2024 года Zakon.kz заявили в пресс-службе Комитета Национальной безопасности Казахстана.

По данным Комитета, 6-9 февраля 2024 года в Алматинской области обнаружено три схрона с оружием.

"Изъято 4 автомата Калашникова и 3 магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра". Пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

По предварительной информации, найденное оружие было украдено во время январских беспорядков.

Также сказано, что проводится досудебное расследование.

Ранее схрон с арсеналом оружия был обнаружен в Алматы. Было изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.