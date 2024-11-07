КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию в Алматинской области

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 7 ноября 2024 года, заявили о ликвидации очередной нарколаборатории, которую выявили в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков пресечена в октябре текущего года Департаментом КНБ по Алматинской области при координации органов прокуратуры.

"В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 5 кг готового и 350 л жидкого психотропного вещества "a-PVP", а также 800 л прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК", – рассказали в пресс-службе КНБ РК в четверг.

Иная информация, как подчеркнули в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

6 ноября 2024 года стало известно, что МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере. Деятельность под прикрытием рыбного фермерства развернули в селе Байкен Илийского района Алматинской области.