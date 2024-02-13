Жительнице Тараза грозит до 15 лет тюрьмы из-за наркозакладок

В Таразе полиция задержала 26-летнюю девушку по подозрению в закладке синтетических веществ. В результате обыска в съемной квартире задержанной обнаружено и изъято 6 zip-пакетов с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъято 12,75 гр. мефедрона и 95,31 гр. альфа-РVP. В квартире также найдены весы и различные приспособления для фасовки.



По словам девушки, в сферу наркобизнеса она попала из-за финансовых проблем. Вначале задержанная приобретала синтетику для личного употребления. Затем, когда стала испытывать финансовые трудности, решила подзаработать на закладках.

"Общий вес изъятых веществ составил 108,06 гр. С целью легкой наживы девушка решила организовать сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. Схема была простой – безналичный расчет и товар в тайнике. Она из тайников забирала крупную партию наркотиков, далее занималась фасовкой и дальнейшей их реализацией в виде разовых доз. С остальными представителями преступной группы она общалась только через соцсети. Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Ведется следствие", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 300 доз наркотиков нашли у двух закладчиц в Атырау.