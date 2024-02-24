Мужчина облил себя бензином и пытался совершить самоподжог в акимате Атырау

Житель Атырау Нурлан Утарбаев облил себя бензином и пытался совершить самоподжог в акимате из-за нерешенного земельного вопроса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык", мужчина сам рассказал об инциденте, придя в редакцию.

"Обивая пороги государственных учреждений, он уже не первый год надеется получить принадлежащий ему по закону земельный участок", – говорится в статье.

Как рассказал мужчина журналистам, когда он облил себя и собирался поднести спичку, в акимате началась паника.





"Вызвали полицию, приехало восемь машин с мигалками и толпой полицейских, сорвались с мест сотрудники акимата. Прибежал и аким города Шакир Кейин. Он сказал, что вопрос мой будет решен и жечь себя не стоит. Предложили спокойно пойти домой, умыться и прийти в акимат в 16:00 после завершения какого-то совещания. Я так и сделал. Все приехавшие полицейские молча дали мне пройти, проводив меня настороженными взглядами, хотя я ожидал, что меня повезут в наркологию или еще куда-нибудь, чтобы проверить меня на адекватность", – отметил Нурлан Утарбаев.

По его словам, когда он вернулся в назначенное время некие сотрудники силовых органов ему снова пообещали, что участок ему выдадут.

"Я, обрадованный, пожал руку акиму и собирался пойти домой с хорошей новостью для семьи. Однако, когда я вышел из дверей акимата, эти двое служивых подошли ко мне и предложили проехать с ними в городской отдел полиции якобы для написания объяснительной. Там мне выдали протокол и заверили, что, подписав его, сразу же смогу уйти. Когда я расписался, мне официально объявили о задержании и водворили в ИВС. Наутро меня осудили по хулиганской статье и оштрафовали на 51 тыс. тенге", – рассказал мужчина.

В полиции изданию сообщили, что данный инцидент произошел 1 февраля, в 11:45.

"В акимат города Атырау пришел гражданин Н. Утарбаев, который облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Таким образом он выразил свой протестный настрой касательно нерешенного земельного вопроса. По указанным доводам гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 434 ("Мелкое хулиганство") Кодекса РК об административных правонарушениях", – сообщили СМИ в ответе на запрос.

Похожая история произошла в Шымкенте. 14 февраля 2024 года мужчина забрался на крышу тойханы, облил себя бензином и угрожал совершить самоподжог. По некоторым данным, таким образом мужчина требовал решить спор. Якобы эта тойхана принадлежит ему, но ее пытаются отнять у него.