Пожар в крупном банном комплексе Алматы локализовали – МЧС
Фото: Zakon.kz
Пожар в крупном банном комплексе Villar Алматы локализовали, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса вызова по адресу: Медеуский район, ул. Оспанова 85/77.
Горели два деревянных дома и создалась угроза распространения на соседние деревянные коттеджи.
Предварительная площадь пожара составила 600-700 кв.м.
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