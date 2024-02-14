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Пожар в крупном банном комплексе Алматы локализовали – МЧС

Пожар в крупном банном комплексе Алматы локализовали – МЧС Фото: Zakon.kz
Пожар в крупном банном комплексе Villar Алматы локализовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса вызова по адресу: Медеуский район, ул. Оспанова 85/77.

Горели два деревянных дома и создалась  угроза распространения на соседние деревянные коттеджи. 

Предварительная площадь пожара составила 600-700 кв.м.

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