Пожар в крупном банном комплексе Алматы локализовали – МЧС

Пожар в крупном банном комплексе Villar Алматы локализовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса вызова по адресу: Медеуский район, ул. Оспанова 85/77.

Горели два деревянных дома и создалась угроза распространения на соседние деревянные коттеджи.



Предварительная площадь пожара составила 600-700 кв.м.