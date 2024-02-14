Пожар в банном комплексе Алматы потушили: кадры с места ЧП
Фото: Zakon.kz
Пожар в банном комплексе Villar Алматы потушили, сообщает Zakon.kz.
В МЧС отметили, что, по словам администрации объекта, посетителей не было.
Фото: Zakon.kz
"В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпуса банного комплекса. Также тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости. Пожар локализован в 18:47. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 20:00 информация о пострадавших не поступала.
"Пожар ликвидирован в 19:51. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействовано 77 человек личного состава, 19 единиц техники, а также службы взаимодействия города", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что 14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса по адресу: Медеуский район, ул. Оспанова, 85/77.
Горели два деревянных дома и создалась угроза распространения на соседние деревянные коттеджи.
Предварительная площадь пожара составила 600-700 кв. м.
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