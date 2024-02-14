Пожар в банном комплексе Алматы потушили: кадры с места ЧП

Пожар в банном комплексе Villar Алматы потушили, сообщает Zakon.kz.

В МЧС отметили, что, по словам администрации объекта, посетителей не было.

Фото: Zakon.kz

"В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпуса банного комплекса. Также тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости. Пожар локализован в 18:47. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

По состоянию на 20:00 информация о пострадавших не поступала.





"Пожар ликвидирован в 19:51. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействовано 77 человек личного состава, 19 единиц техники, а также службы взаимодействия города", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что 14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса по адресу: Медеуский район, ул. Оспанова, 85/77.



Горели два деревянных дома и создалась угроза распространения на соседние деревянные коттеджи.

Предварительная площадь пожара составила 600-700 кв. м.