Пешеход получил серьезные травмы в результате ДТП в Абайской области

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

В конце января около 18:00 по улице Бозтаева произошел наезд на пешехода. В результате наезда пешеход был доставлен в больницу с различными травмами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, 46-летний водитель транспортного средства Lada 2111, следуя по улице Бозтаева в направлении улицы Селевина, на нерегулируемом пешеходном переходе, не предоставив преимущество пешеходу, допустил наезд на 41-летнего семейчанина, который переходил проезжую часть слева направо.



"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека проводится досудебное расследование. Уважаемые водители! Просим Вас соблюдать правила ПДД, быть внимательными, особенно к пешеходам". Пресс-служба ДП Абайской области Читайте также Спецоперация в Уральске: задержана группа вымогателей В Алматы загорелся автобус Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

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