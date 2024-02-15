Во время пожара в ЖК Астаны спасатели эвакуировали 30 человек

Фото: прес-служба ДЧС города Астаны

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что во время пожара в жилом комплексе "7Я" Астаны спасатели эвакуировали 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в кухонном помещении квартиры произошло горение мебели (диван) и натяжной потолок на площади 15 кв. м. "В ходе тушения пожара столичными пожарными эвакуировано 30 человек, из них 12 детей и спасено 3 человека, из них 1 ребенок. 3 спасенных на месте осматривают бригада скорой помощи". Пресс-служба МЧС РК Фото: прес-служба ДЧС города Астаны Ранее сообщалось, что пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны. Читайте также Спрыгнувшую с моста школьницу спасли в Усть-Каменогорске Грузовик повалил газопровод в Мангистауской области

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