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Законодательство РК

Во время пожара в ЖК Астаны спасатели эвакуировали 30 человек

пожар в жилом доме Фото: прес-служба ДЧС города Астаны
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что во время пожара в жилом комплексе "7Я" Астаны спасатели эвакуировали 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в кухонном помещении квартиры произошло горение мебели (диван) и натяжной потолок на площади 15 кв. м.

"В ходе тушения пожара столичными пожарными эвакуировано 30 человек, из них 12 детей и спасено 3 человека, из них 1 ребенок. 3 спасенных на месте осматривают бригада скорой помощи".Пресс-служба МЧС РК
пожар в жилом доме

Фото: прес-служба ДЧС города Астаны

Ранее сообщалось, что пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.

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