Во время пожара в ЖК Астаны спасатели эвакуировали 30 человек
Фото: прес-служба ДЧС города Астаны
Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что во время пожара в жилом комплексе "7Я" Астаны спасатели эвакуировали 30 человек, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в кухонном помещении квартиры произошло горение мебели (диван) и натяжной потолок на площади 15 кв. м.
"В ходе тушения пожара столичными пожарными эвакуировано 30 человек, из них 12 детей и спасено 3 человека, из них 1 ребенок. 3 спасенных на месте осматривают бригада скорой помощи".Пресс-служба МЧС РК
Фото: прес-служба ДЧС города Астаны
Ранее сообщалось, что пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript