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Законодательство РК

Пожар с сильным задымлением разгорелся в одном из ЖК Астаны

пожар в жилом доме Фото: скриншот видео
Очевидцы распространяют видео с пожара в жилом комплексе "7Я" в Астане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что на месте работают пожарные. Между тем, клубы пара и дыма распространились на все этажи комплекса.

Как выяснилось, в 18:21 подразделения ДЧС г. Астаны выехали по адресу пр. Тәуелсіздік, 21.

"По прибытию уже через 8 минут установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Незамедлительно огнеборцы произвели вскрытие двери, а так же посредством автолестницы через оконный проем спасли женщину и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра. В 18:57 пожар был ликвидирован". Пресс-служба МЧС РК

На месте задействовано 26 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС г.Астаны.

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